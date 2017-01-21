"إرهابيان" فجرا نفسيهما بعد مواجهة مع قوات الأمن السعودية في جدة

2017-01-21 - 2:52 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكر موقع إخباري سعودي أن شخصين يشتبه أنهما متشددان فجرا نفسيهما في مواجهة مع قوات الأمن في مدينة جدة السعودية يوم السبت.

وأضاف موقع صحيفة سبق الإلكترونية أن قوات الأمن حاصرت منزلا في جدة وتبادلت إطلاق النار مع الرجلين اللذين فجرا نفسيهما.

وأوردت قناة سكاي نيوز عربية ومقرها الإمارات الواقعة وبثت تسجيل فيديو لانفجار في حي الحرازات بشرق جدة.

ولم يصدر تعليق بعد من الداخلية السعودية.

ونفذ تنظيم داعش سلسلة تفجيرات وإطلاق رصاص في السعودية منذ منتصف عام 2014 أسفرت عن سقوط العديد من القتلى ومعظمهم من الأقلية الشيعية في المملكة وقوات الأمن.

وفي العام الماضي قُتل انتحاري وأُصيب شخصان في انفجار قرب القنصلية الأمريكية في جدة وكان ذلك أول تفجير يستهدف الأجانب في المملكة منذ سنوات.