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مرسوم ملكي: العميد حسن البوعينين وكيلاً لـ"الأمن الوطني"

2017-01-22 - 11:51 ص

مرآة البحرين: أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (4) لسنة 2017 بتعيين العميد حسن إبراهيم علي البوعينين وكيلاً لجهاز الأمن الوطني.

ووفقاً للجريدة الرسمية فإن المرسوم صدر في 12 يناير/ كانون الثاني 2017.

 

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