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الحكم على 5 أخوة وأخوات بالسجن في قضية اعتداء على قوات الأمن
2017-01-22 - 11:56 ص
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة وبعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد عوض، وأمانة سر عبدالله محمد اليوم الأحد (٢٢ يناير٢٠١٦)، في قضية ٥ متهمين أخوة وأخوات بالاعتداء على رجال أمن في محافظة المحرق، أثناء مهمة إلقاء القبض على مطلوب محكوم منهم. وذلك بسجن المتهم الأول ٣ سنوات، والثاني والخامس لمدة ٣ أشهر، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ٣ سنوات اعتباراً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً.
كما قرّرت بمعاقبة المتهمتين الثالثة والرابعة بالحبس لمدة شهر، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ٣ سنوات اعتباراً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً.
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