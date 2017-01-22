الحكم على 5 أخوة وأخوات بالسجن في قضية اعتداء على قوات الأمن

2017-01-22 - 11:56 ص

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة وبعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد عوض، وأمانة سر عبدالله محمد اليوم الأحد (٢٢ يناير٢٠١٦)، في قضية ٥ متهمين أخوة وأخوات بالاعتداء على رجال أمن في محافظة المحرق، أثناء مهمة إلقاء القبض على مطلوب محكوم منهم. وذلك بسجن المتهم الأول ٣ سنوات، والثاني والخامس لمدة ٣ أشهر، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ٣ سنوات اعتباراً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً.

كما قرّرت بمعاقبة المتهمتين الثالثة والرابعة بالحبس لمدة شهر، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ٣ سنوات اعتباراً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً.