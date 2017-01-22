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"الجنسية والجوازات" تدعو مزدوجي الجنسية لتوفيق أوضاعهم القانونية قبل 4 فبراير
2017-01-22 - 7:14 م
مرآة البحرين: دعت إدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية الأشخاص الحاملين للجنسية البحرينية بجانب جنسيات أخرى، مراجعة مكتب الجوازات بمجمع الخدمات الأمنية بمحافظة المحرق لمباشرة إجراءات توفيق أوضاعهم، وفقاً للنموذج المعد قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة في هذا الشأن والمقرر لها 4 فبراير/ شباط 2017 وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.
وأشارت شئون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن ذلك الأمر، يأتي استناداً إلى القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2016م بشأن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد 8 ، 9 ، 10 من قانون الجنسية البحريني.
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