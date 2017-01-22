2017-01-22 - 7:21 م

مرآة البحرين: وصف وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة تعيين قائد القيادة المركزية السابق جيمس ماتيس وزيرا للدفاع في الولايات المتحدة الأميركية بـ "النبأ العظيم".

وقال وزير الخارجية، عبر حسابه على "تويتر"، إن ماتيس "قاتل معنا ضد العدوان السافر" في إشارة إلى مشاركته في حرب تحرير الكويت 1991.