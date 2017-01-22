» أخبار
وزير الخارجية يصف تعيين ماتيس وزيرا للدفاع في أميركا بـ "النبأ العظيم"
2017-01-22 - 7:21 م
مرآة البحرين: وصف وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة تعيين قائد القيادة المركزية السابق جيمس ماتيس وزيرا للدفاع في الولايات المتحدة الأميركية بـ "النبأ العظيم".
وقال وزير الخارجية، عبر حسابه على "تويتر"، إن ماتيس "قاتل معنا ضد العدوان السافر" في إشارة إلى مشاركته في حرب تحرير الكويت 1991.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-01-22"الجنسية والجوازات" تدعو مزدوجي الجنسية لتوفيق أوضاعهم القانونية قبل 4 فبراير
- 2017-01-22احتجاجات متواصلة في البحرين بعد أسبوع على إعدام 3 نشطاء
- 2017-01-22"مؤسسة حقوق الإنسان" تشيد بدور محكمة التمييز بعد أسبوعين من حكمها بإعدام ثلاثة معتقلين
- 2017-01-22الحكم على 5 أخوة وأخوات بالسجن في قضية اعتداء على قوات الأمن
- 2017-01-22مرسوم ملكي: العميد حسن البوعينين وكيلاً لـ"الأمن الوطني"
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus