» أخبار

وزير الخارجية يصف تعيين ماتيس وزيرا للدفاع في أميركا بـ "النبأ العظيم"

2017-01-22 - 7:21 م

مرآة البحرين: وصف وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة تعيين قائد القيادة المركزية السابق جيمس ماتيس وزيرا للدفاع في الولايات المتحدة الأميركية بـ "النبأ العظيم".

وقال وزير الخارجية، عبر حسابه على "تويتر"، إن ماتيس "قاتل معنا ضد العدوان السافر" في إشارة إلى مشاركته في حرب تحرير الكويت 1991.    

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus