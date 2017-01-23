تأجيل قضية نبيل رجب حتى 21 فبراير للاستماع إلى ضابط التحريات

2017-01-23 - 12:43 م

مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة يوسف بوحردان، اليوم الاثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2017)، الاستماع لضابط التحريات في قضية الناشط الحقوقي البارز، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، فيما قدّمت النيابة العامة بيّنتها. وحدّدت المحكمة جلسة 21 فبراير/ شباط 2017 للاستماع إلى ضابط التحريات.

وقدّمت النيابة العامة اليوم تقريراً فنياً جاء فيه أنها ضبطت لدى رجب جهاز حاسوب آلي وهاتفي "آيفون 6"، وأنه خلال تفريغها تضمنت مجموعة من الحسابات الالكترونية التي من بينها حساب نبيل رجب على "تويتر" محل الدعوى، حيث تدفع هيئة الدفاع بعدم صلة رجب بهذا الحساب.

ويحاكم نبيل رجب في هذه القضية على خلفية تغريدات نشرت (مارس/آذار 2015) في حساب تويتر الخاص بنبيل رجب، والتي من خلالها انتقد الحرب على اليمن والتعذيب في سجن جو.

وهناك قضية أخرى ضد رجب، أحالتها النيابة مؤخراً للمحكمة، بتهمة بث شائعات، على خلفية مقابلات تلفزيونية قديمة، تطرق فيها إلى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.