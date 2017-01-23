الحكومة تتراجع عن وقف العلاوة السنوية للموظفين

2017-01-23 - 4:40 م

مرآة البحرين: تراجعت الحكومة (الاثنين 23 يناير/ كانون الثاني 2017) عن قرارها بوقف العلاوة السنوية عن الموظفين الحكوميين.

وخلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، وجه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة إلى "وقف العمل بالتعميم رقم (3) لسنة 2017 بشأن إيقاف صرف العلاوة الدورية السنوية انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد الإنفاق مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وأمر ئيس الوزراء بمباشرة صرف العلاوة الدورية السنوية لشهر يناير 2017.

وكان نائب رئيس الوزراء خالد بن عبدالله آل خليفة قد أصدر تعميم جاء فيه "في ضوء ما فرضته الأزمة المالية المترتبة على انخفاض إيرادات الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط (...) فقد تقرر إيقاف صرف العلاوة الدورية السنوية أيا كان مسماها والمستحقة في شهر يناير 2017 لجميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وكذلك الموظفين بجميع الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة بما فيها التي لم تخضع بعد لأنظمة الخدمة المدنية".