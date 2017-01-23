البحرين: اختفاء معتقل منذ 117 يوما… والتحقيقات الجنائية ترفض تقديم معلومات بشأنه
2017-01-23 - 8:20 م
مرآة البحرين: قالت عائلة المعتقل فاضل عباس إنها لم تتمكن من رأيته منذ اعتقاله قبل 117 يوما، مشيرة إلى أن آخر اتصال تلقته منه 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي حيث لا يزال محتجزا في مبنى التحقيقات الجنائية.
وداهمت قوات مدنية فجر الخميس (29 أيلول/ سبتمبر 2016) منزل عباس الكائن في مدينة حمد جنوب العاصمة المنامة، قبل أن تنقله إلى جهة مجهولة، وفقا لما ذكرته المنظمة البحرينية الألمانية.
وذكرت العائلة أنها تلقت اتصالا منه بعد أسبوع من اعتقاله أفاد بأنه في مبنى التحقيقات، واتصل بعدها بنحو شهرين حيث قال بأنه لا يزال في المبنى سيء الصيت، ورفضت الجهات الأمنية تقديم أية معلومات بشأن ظروف احتجازه.
وأكدت منظمة العفو الدولية في تقرير سنوي إن التعذيب في هذا المبنى متواصل.
وذكرت المنظمة "ظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين والمشتبه فيهم متفشيا، وبشكل رئيسي بالنسبة للمشتبه فيهم أمنيا أو في قضايا تتصل بالإرهاب، وعلى وجه الخصوص في مديرية التحقيقات الجنائية.
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