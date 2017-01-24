مداهمات في جزيرة سترة أسفرت عن اعتقال 10 مواطنين فجر اليوم

اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في سترة أمس الأول

2017-01-24 - 11:53 ص

مرآة البحرين: داهمت قوات أمنية عدداً واسعاً من منازل المواطنين في جزيرة سترة (جنوبي العاصمة المنامة)، أسفرت عن اعتقال 10 مواطنين على الأقل، وفق إحصائية نشرها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي.

والمداهمات التي جرت فجر الثلثاء 24 يناير/كانون الثاني 2017 أدت إلى اعتقال "حسين الجردابي، مصطفى العطار، علاء طالب العنصره" من مركوبان، كما أدت إلى اعتقال "حسين عمران، مجاهد عباس العرادي، محمود عبدالمجيد، سيدأحمد سيد ضياء" من واديان، و"عبدالأمير عبدالرسول الصافي، أحمد عبدالأمير الصافي" من سفالة، و"مرتضى سيد جواد جعفر" من الخارجية.

وكثفت السلطات من حملتها ضد المواطنين، بعد إعدامها 3 نشطاء معارضين، الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2017.