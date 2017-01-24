النيابة: اعتقال 3 بينهم طفل بتهمة التجمهر في شهركان

2017-01-24 - 12:01 م

مرآة البحرين: صرحت رئيس النيابة موزة النعار بنيابة الأسرة والطفل بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مركز شرطة حمد الجنوبي مفاده أنه بتاريخ (22 يناير/ كانون الثاني 2017) حوالي الساعة الثالثة والنصف عصراً قامت مجموعة مكونة من 15 شخصاً بالتجمهر في منطقة شهركان وأشعلوا حريقاً في خزان ماء على الشارع الرئيسي، وعند حضور رجال الشرطة قاموا بالاعتداء عليهم بالزجاجات الحارقة، وتم التعامل معهم وفقاً للطرق القانونية، والقبض على ثلاثة منهم، وتبين أن أحدهم حدث وتم استجوابهم، واعترفوا بما نسب إليهم.

ومنذ 15 يناير/كانون الثاني 2017 عمت البلاد مسيرات حاشدة وغاضبة، بعد إعلان السلطات إعدامها ثلاثة نشطاء معارضين، وأعقب هذه التظاهرات اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، عادة ما تنتهي باعتقالات وجرحى في صفوف المواطنين.