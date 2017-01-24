2017-01-24 - 12:07 م

مرآة البحرين: شرعت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس الإثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2017)، في النظر بقضية الناشط الحقوقي البارز، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، والمتهم فيها ببث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة.

ولم يتم إحضار نبيل رجب في أولى جلسات هذه القضية أمس، فيما لم يحضر عنه أي من المحامين أيضاً. وقد تواجد في الجلسة ممثلون عن سفارات أجنبية.

وفي تفاصيل الدعوى، فإن نبيل رجب متهم بإذاعة أخبار كاذبة عمداً في الخارج وإشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة واعتبارها، وذلك عبر قنوات خارجية، تحدث فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ويواجه رجب قضية أخرى على خلفية تغريدات انتقد فيها الحرب على اليمن، والتعذيب في سجن جو المركزي.