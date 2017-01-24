الوطنية لحقوق الإنسان تقول أنها تلقت 150 شكوى خلال العام الماضي

2017-01-24 - 12:58 م

مرآة البحرين: عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الحادي والعشرين برئاسة ماريا خوري وعضوية كل من حميد حسين ومنى هجرس، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي وردت إلى المؤسسة الوطنية منذ الاجتماع السابق للجنة في (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016) حتى (14 يناير/ كانون الثاني 2017)، والتي بلغ عددها (11) شكوى، وقد تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في شأنها والتواصل مع الجهات المعنية لمتابعتها، كما تلقت عدد (13) طلباً لتقديم المساعدة والمشورة القانونية.

وقد رصدت اللجنة عبر بعض الصحف المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي عدداً من الادعاءات المتعلقة بالحرمان من ساعتي الرعاية بالنسبة إلى المعاق، والتمتع بمستوى معيشي لائق، حيث جار اتخاذ الإجراءات بشأنها للتحقق من صحتها.

كما أوضحت اللجنة أنها تلقت في العام 2016 عدد (150) شكوى، حفظت منها (58) شكوى لتحقق النتيجة فيها، كما حفظت (15) شكوى لزوال حالة الانتهاك فيها، و(5) شكاوى لعدم الاختصاص، وعدد (2) شكوى لعدم جدية مقدم الشكوى، في حين تم حفظ عدد (18) شكوى لعدم وجود حق منتهك، وجار العمل على متابعة باقي الشكاوى إما بانتظار رد الجهات المعنية، والتعاون معها في العمل على زوال الانتهاك أو المزيد من البحث والدراسة.

وتتواجد اللجنة في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، ويمكن التواصل عبر موقعها الإلكتروني www.nihr.org.bh، أو على هاتف 17111666، أو عن طريق تطبيق الهواتف الذكية من أي مكان NIHR Bahrain.