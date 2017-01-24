واشنطن ستبيع أسلحة بنحو مليار دولار إلى الرياض والكويت

2017-01-24 - 2:05 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلن البنتاغون الاثنين أن الولايات المتحدة ستبيع للسعودية والكويت معدات دفاعية بنحو مليار دولار، تشمل عشرة مناطيد مراقبة للرياض، في إطار تعزيز التحالفات الأميركية في الخليج.

وأشارت وزارة الدفاع الأميركية في بيان أن وزارة الخارجية ستطلب من الكونغرس، وفق الإجراءات الإدارية المتبعة لمبيعات الأسلحة، الموافقة على حصول السعودية على عشرة مناطيد رصد (نظام كشف التهديد المتواصل) المصنعة من قبل شركة "لوكهيد مارتن"، إضافة إلى المعدات والتدريب لإتقان تشغيل تلك المناطيد.

ويقدر بـ525 مليون دولار سعر تلك المناطيد التي تسمح بالمراقبة والاستطلاع الجوي.

وقالت واشنطن إن "هذه الصفقة ستعزز أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن حليف مهم ما زال قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى الرياض.

وبالنسبة للكويت، تأمل وزارتا الدفاع والخارجية أن يوافق الكونغرس على عقد بقيمة 400 مليون دولار لصيانة وتحديث مروحيات هجومية من طراز "أباتشي" سبق أن بيعت للقوات المسلحة الكويتية.

واعتبرت واشنطن أن الكويت "تلعب دورا مهما في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل ضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال توفير قاعدة ومدخل وعبور للقوات الأميركية إلى المنطقة".