الإمارات: اعتقال عبدالخالق عبدالله… والعفو الدولية تخشى أن يكون معتقل رأي

2017-01-24 - 8:58 م

مرآة البحرين (خاص): ذكرت أنباء متقاطعة أن السلطات الإماراتية تعتقل منذ الاثنين الماضي (16 يناير/ كانون الثاني 2017) أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات عبدالخالق عبدالله.

وأكدت منظمة العفو الدولية عبر تويتر أن عبدالخالق محتجزا، وأنها تخشى أن يكون معتقل رأي.

وقبل يوم واحد من اعتقاله كتب عبدالله عبر حسابه على تويتر يقول "ليت لدينا في امارات التسامح حرية تعبير وحرية صحافة وحرية تجمع وحريات سياسية كما لدينا حرية معتقد وحرية تجارة وحرية شخصية وحريات اجتماعية".