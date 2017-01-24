الإمارات: اعتقال عبدالخالق عبدالله… والعفو الدولية تخشى أن يكون معتقل رأي
2017-01-24 - 8:58 م
مرآة البحرين (خاص): ذكرت أنباء متقاطعة أن السلطات الإماراتية تعتقل منذ الاثنين الماضي (16 يناير/ كانون الثاني 2017) أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات عبدالخالق عبدالله.
وأكدت منظمة العفو الدولية عبر تويتر أن عبدالخالق محتجزا، وأنها تخشى أن يكون معتقل رأي.
2/2 ...#badnews is that #UAE academic Abdullah Khaleq @Abdulkhaleq_UAE detained. We fear that he may be a #prisoner_of_conscience #POC— Amnesty UAE (@AmnestyUAE) January 24, 2017
وقبل يوم واحد من اعتقاله كتب عبدالله عبر حسابه على تويتر يقول "ليت لدينا في امارات التسامح حرية تعبير وحرية صحافة وحرية تجمع وحريات سياسية كما لدينا حرية معتقد وحرية تجارة وحرية شخصية وحريات اجتماعية".
ليت لدينا في امارات التسامح حرية تعبير وحرية صحافة وحرية تجمع وحريات سياسية كما لدينا حرية معتقد وحرية تجارة وحرية شخصية وحريات اجتماعية— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 15, 2017
- 2017-01-24أ ف ب: وزير الخارجية الكويتي يزور طهران لبحث العلاقات بين الخليج وإيران
- 2017-01-24السعودية تحذر من هجمات إلكترونية بعد استهداف وزارة العمل
- 2017-01-24رويترز: دول الخليج العربية سعيدة برحيل أوباما وتتوقع أن يتصدى ترامب لإيران
- 2017-01-24واشنطن ستبيع أسلحة بنحو مليار دولار إلى الرياض والكويت
- 2017-01-21 مجلس الشورى السعودي سيبحث مقترحا بفرض رسوم على تحويلات الوافدين
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus