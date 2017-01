الإمارات: اعتقال عبدالخالق عبدالله… والعفو الدولية تخشى أن يكون معتقل رأي

مرآة البحرين (خاص): ذكرت أنباء متقاطعة أن السلطات الإماراتية تعتقل منذ الاثنين الماضي (16 يناير/ كانون الثاني 2017) أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات عبدالخالق عبدالله.

وأكدت منظمة العفو الدولية عبر تويتر أن عبدالخالق محتجزا، وأنها تخشى أن يكون معتقل رأي.

2/2 ...#badnews is that #UAE academic Abdullah Khaleq @Abdulkhaleq_UAE detained. We fear that he may be a #prisoner_of_conscience #POC