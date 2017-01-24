أ ف ب: وزير الخارجية الكويتي يزور طهران لبحث العلاقات بين الخليج وإيران

2017-01-24 - 9:59 م

مرآة البحرين (أ ف ب): قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح انه سيزور إيران ليسلم الرئيس الايراني حسن روحاني رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتعلق بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية ودول الخليج.

وقال ان الرسالة التي سيسلمها الاربعاء تتعلق بـ "أسس الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وايران التي يجب ان تكون مبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الخاص في العلاقة بين الدول"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأضاف في تصريح للصحافيين بعد حضوره مراسم افتتاح مركز لحلف شمال الأطلسي في الكويت "اننا شركاء في المنطقة ولدينا مصالح مشتركة وامكانيات كثيرة" معتبرا أن "فتح هذا الحوار سوف يعود بالمنفعة على الجانبين".