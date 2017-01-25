مدير عام شركة مملوكة لـ «التأمينات» متهم بتسهيل صفقات وخسائر تصل لنصف مليون دينار

2017-01-25 - 11:26 ص

مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أمس تأجيل قضية مدير إدارة مشاريع شركة مملوكة بالكامل وتابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية، إلى جلسة 20 فبراير 2017، لتقديم مذكرة دفاعية بخصوص الدفع المقدم من الدفاع بعدم اختصاص المحكمة، وأن المحاكم الصغرى صاحبة الاختصاص.

وبحسب التهم، يواجه المتهم تهمة المساعدة وتسهيل أعمال صفقات مناقصات لشركات، وتسبب بخسائر تصل إلى 576 ألفًا 265 دينارا خلال 3 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون الأعوام 2013 حتى 2015 بصفته موظفاً عاماً مديراً إدارة مشاريع لشركة مملوكة بالكامل وتابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية، أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة العامة التي يعمل لديها، في صفقات وعمليات متعلقة بجهة عمله، لتحقيق ربح لغيره، بأن تدخل في مناقصة مشروع توريد وتركيب كاميرات مراقبة لمجمع التأمينات التجاري لمصلحة شركة، باعلامهم بالمناقصة قبل إجرائها، وجعلها هي من تمنح مواصفات بما يناسبها وتختار الشركات المنافسة لها، وهي من يضع الردود على استفسارات الشركات وتقييم عطاءاتها مما مكنها من إرساء المناقصة عليها.

وقام المتهم بأن النظام الذي تم توريده وتركيبه بالمجمع متوافق مع بنود العقد، مع وجود العديد من النواقص وترتب عليه إضرار بمال جهة عمله بمقدار 50 ألفا 211 دينارا.

و أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عامة يعمل لديها بصفقات وعمليات متعلقة بجهة عمله ومتصلة بأعمال وظيفته، لتحقيق الربح لغيره؛ بأن تدخل لمصلحة إحدى المؤسسات العاملة بالمقاولات في عملية توريد واستئجار مولدات كهربائية، ومخاطبته هذه الشركة دون غيرها، ما مكنها من الانفراد بها وتنفيذها بالأسعار التي تحددها دون منافسة، وتعاقد معها لتقديم خدمات تنظيف الأسواق دون طلب تسعيرها، على رغم ان تلك الأعمال ليست من ضمن النشاط المرخص لها، وتسبب بأضرار مالية 25 ألفاً 530 دينار. كما تدخل لمصلحة مؤسسة للتعاقد لتوفير فريق صيانة يعمل تحت إشراف جهة عمله، بأن تعمد إعطاء معلومات متعلقة في التحليل المالي، واستخدام فريق الصيانة الداخلي خلال أوقات الدوام الرسمي، في أعمال ومشاريع لجهات أخرى ليس لها صلة بجهة عمله.

وتمادى إلى استخدام فريق الصيانة الداخلي للعمل في منزله الخاص خلال أوقات العمل الرسمي؛ ما كلّف خسارة تصل إلى 80 ألفا 445 دينارا.

وأفشى معلومات خاصة بسير مناقصة تحديث أجهزة التبريد بمبنى مجمع التأمينات التجاري قبل إجرائها لإحدى الشركات، وجعلها تختار منافسيها، وزودها بالمعلومات الفنية للمشروع، ومكنها من إرساء مناقصة عليها، وبلغت خسائر هذه الواقعة 88 أللفًا و430 ديناراً مما ترتب عنه زيادة تكاليف استهلاك الطاقة وأضرار مالية إضافية 180 ألفا و 159 دينار.

وتدخل في مناقصة استبدال جهازيّ التبريد للمجمع التجاري بذات الآلية السابقة، وبالرغم من تعطيل المناقصة 3 أشهر وإلغائها قبل عرض الشركة السالفة، وتسبب بخسائر وصلت إلى 61 ألفا 990 دينارا. وترتب على قيامه بتأجير أجهزة التكييف أضرار مالية على جهة عمله بقيمة 25 ألفا و 500 دينار.

وسرب معلومات خاصة بإحدى المناقصات لإحدى الشركات بتزويدها بأسماء الشركات المشاركة؛ ما مكنها من ترسية المناقصة عليها وقبول تصاميمها، رغم انها غير سليمة، والخسارة في هذه العملية بلغت 64 ألف دينار.