بناء 1265 وحدة سكنية في "الرملي" بتمويل من السعودية
2017-01-25 - 5:14 م
مرآة البحرين: أبرمت وزارة الإسكان اليوم الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2016) عقود بناء 1265 وحدة سكنية من نوع D11 بمشروع الرملي الإسكاني مع الصندوق السُّعودي للتنمية بقيمة 56.7 مليون دينار بحريني.
ووقع الاتفاق وزير الإسكان باسم الحمر، وشركات المقاولات المنفذة للمشروع بحضور وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة، وسفير السعودية بالبحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، وممثلي الصندوق السعودي للتنمية.
وقال الحمر "إن هذه الاتفاقية تعد الثانية من نوعها التي يتم توقيعها مع الصندوق السعودي للتنمية، وذلك بعد أن تم في وقت سابق إبرام إتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة الجنوبية التي تضم 1560 وحدة سكنية بقيمة 75.6 مليون دينار، وذلك تحت مظلة برنامج التنمية الخليجي".
وتنص الاتفاقية على تكليف 4 شركات مقاولات ببناء 1265 وحدة سكنية بمشروع الرملي، حيث تم ترسية مناقصات المشروع على شركات المزعل، ولقمان الحداد للمقاولات، ومؤسسة النسر للمقاولات ومحمد سيف عجلان المناعي.
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