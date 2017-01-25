السجن لثلاثة من آباء الشهداء لمشاركتهم في احتجاجات تطالب بمحاكمة المتورطين في قتل أبنائهم

2017-01-25 - 5:30 م

مرآة البحرين: قضت محاكم بحرينية اليوم الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017) بالسجن بحق 3 من آباء شهداء، قضوا قتلا بالرصاص خلال الاحتجاجات المتواصلة في البحرين للمطالبة بالديمقراطية.

وقضت محكمة بسجن عبدالهادي مشيمع (والد الشهيد على مشيمع) عاما كاملا، فيما تم الحكم على جواد الشيخ (والد الشهيد علي الشيخ) ومكي أبو تاكي (والد الشهيد محمود أبو تاكي) بالسجن 3 سنوات لكل منهما.

كما أصدرت محكمة حكما بالسجن بحق أمين عام المنظمة الأوروبية- البحرينية لحقوق الإنسان حسين برويز (مقيم في فرنسا) بالسجن 3 سنوات.

وكانت السلطات قد وجهت تهم للنشطاء الأربعة بالتجمهر وإهانة ملك البلاد.

وينشط آباء الشهداء في المشاركة في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وإنهاء استحواذ الأسرة الحاكمة على السلطة إضافة إلى محاكمة المتورطين في قتل أبنائهم.