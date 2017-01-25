رويترز: وزير كويتي يدعو للحوار بين إيران ودول الخليج في زيارة نادرة

2017-01-25 - 10:43 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) أن وزير الخارجية الكويتي قام بزيارة نادرة لطهران يوم الأربعاء ودعا إلى حوار صريح بين إيران وجيرانها الإقليميين.

وتصاعد التوتر بين إيران التي والدول العربية في الخليج خاصة السعودية لوقوف كل طرف في جانب مختلف في صراعي سوريا واليمن.

وزيارة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح هي خطوة أولى على ما يبدو في تهدئة التوتر.

وشملت الزيارة نقل رسالة مكتوبة من أمير الكويت إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ولم تذكر الوكالة الإيرانية أي تفاصيل بشأن الرسالة.

ونقلت إرنا عن الشيخ الصباح تشديده على "ضرورة أن تحل الخلافات في المنطقة في أجواء هادئة ومن خلال حوار شفاف" في إشارة إلى دول الخليج العربية التي يساورها القلق من تزايد النفوذ الإيراني على حسابها.

وذكرت إرنا أن روحاني عبر عن دعمه لتحسين العلاقات بالمنطقة "وفقا لأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار والأخوة الإسلامية".

وقطعت السعودية والبحرين في يناير كانون الثاني 2016 العلاقات الدبلوماسية مع إيران واستدعى بعض دول الخليج الأخرى سفراءها تضامنا مع المملكة بعدما أحرق محتجون سفارتها في إيران.

لكن الروابط التجارية القائمة منذ فترة طويلة والاستغلال المشترك لحقول النفط والغاز منع العديد من دول الخليج من إغلاق الباب في وجه إيران.