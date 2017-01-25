إندكس أون سنسورشيب: محاكمة نبيل رجب تشوّه صورة البحرين أمام المجتمع الدولي

2017-01-25 - 11:12 م

مرآة البحرين (خاص): طالبت منظمة إندكس أون سنسورشيب البحرين بأن تسقط فورًا كل التّهم ضد نبيل رجب.

وقالت ميلودي باتري، مديرة الحملات في المنظمة، إنّ الاضطهاد المستمر من قبل البحرين لنبيل رجب يساهم فقط في تشويه صورة البلاد أمام المجتمع الدّولي".

وأضافت باتري أن "التّأجيل الأخير [في قضية رجب] هو دليل إضافي على تجاوز البحرين للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ونحن نحث البحرين على إسقاط كل التّهم الموجهة إليه".

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي في معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، إنّ "نبيل رجب يواجه ما يزيد على 17 عامًا في السجن، بسبب هذه التّهم السخيفة. المملكة المتحدة تقوم الآن بسابقة خطيرة من نوعها إذ توفر قنابل وطائرات، تصل قيمتها إلى المليارات، إلى السعودية والبحرين، وتراقبها بصمت في حين إنّ المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين اتخذوا موقفًا مبدئيًا صد الحروب والتّعذيب، يُعاقبون بقسوة".

وكان رجب قد اعتقل وحوكم في العام 2012 لجهره بالانتقاد للسّلطات البحرينية، وتزعمه الاحتجاجات المُطالبة بالدّيمقراطية. وقد أفرج عنه آنذاك وأعيد اعتقاله مرات عدة، وقد تسبب احتجازه في السجن الانفرادي وظروف صحية سيئة بتدهور شديد في صحته.