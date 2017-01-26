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حركة "حق" : الهجوم على اعتصام الدراز جريمة كبرى وسط صمت دولي
2017-01-26 - 11:24 ص
مرآة البحرين: استنكرت حركة حق البحرينية ما قامت به السلطات البحرينية من إعتداء على المعتصمين في ساحة اعتصام الدراز مؤكدة أن هذه الجريمة الكبرى ترتكب وسط صمت دولي.
وقالت حركة الحريات والديمقراطية "حق" قالت في بيان لها اليوم الخميس "إن الهجوم الدموي على المعتصمين في ساحة اعتصام الدراز قرب منزل أعلى مرجعية دينية في البحرين والخليج سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم هو جريمة كبرى ترتكب وسط صمت دولي".
ودعت الحركة في بيانها "شعب البحرين للحضور الفاعل في الساحات والمشاركة الواسعة في ساحة اعتصام الدراز والتنديد بالجريمة التي ارتكبت بإحداث إصابات بليغة في صفوف المعتصمين باستخدام الذخيرة الحية".
وقالت الحركة "إن الهجوم الدموي يعكس إجرام النظام تجاه شعب البحرين مشددة على ضرورة مواجهته باستمرار الحراك الشعبي".
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