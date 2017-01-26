حالة حرجة لمصاب الدراز: ارتجاج في المخ ونزيف وكسور في الرأس

2017-01-26 - 12:37 م

مرآة البحرين (خاص): أفادت أنباء أن الوضع الصحي لمصاب الدراز الشاب مصطفى حمدان (18 عاماً) غير مستقر وحرج، وهو يرقد الآن في قسم العناية المركزة بمستشفى السلمانية الطب تحت التخدير الكامل.

ونقل أن الشاب الذي أصيب بطلقة مباشرة في الرأس على يد قوّات الأمن الخاصة، أنه يعاني من إصابات شديدة الخطورة تتمثل في كسر في الجمجمة وارتجاج بالمخ ونزيف تحت الجمجمة وكسر بالأنف ونزيف بالأنف والفم.

أصيب حمدان على يد القوات الخاصة التي داهمت منطقة الدراز فجر اليوم الخميس 26 يناير عند الباحة المقابلة لبيت الشيخ عيسى قاسم، بلباس مدني وسيارات مدنية مستخدمة عيارات نارية وطلقات بينها رصاص حيّ.