البحرين تتراجع 20 مرتبة على مؤشر الفساد للعام 2016 الخاص بمنظمة الشفافية العالمية

2017-01-26 - 1:50 م

مرآة البحرين: تدهور ترتيب البحرين دراماتيكيا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2016 عشرين مرتبة، إذ جاءت في الترتيب 70 عالميّاً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 50 في مؤشر العام 2015.

وشملت نتائج تقرير مؤشر مدركات الفساد السنوي، الذي أطلقته منظمة الشفافية الدولية يوم أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2016)، 177 دولة.

واستمر تراجع البحرين خليجيا، إذ احتلت الترتيب الخامس خليجيا، بعد كل من الإمارات وقطر والسعودية وعُمان، وكان ترتيبها الخليجي في مؤشر العام الماضي الرابع بعد كل من قطر والإمارات والسعودية، بعد أن كانت تحتل الترتيب الثالث على مدى عامين متتاليين.

كما تراجعت البحرين في عدد النقاط التي حصلت عليها في هذا العام عن العام الماضي، إذ حصلت على 43 نقطة (من 100 نقطة)، بعد أن كانت حصلت على 51 نقطة في العام الماضي.

ويستند مؤشر مُدْرَكات الفساد إلى آراء الخبراء بشأن فساد القطاع العام، ويعكس عدد النقاط المتدنية انتشار الرشوة، وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين.

ومن جانبها، دعت الجمعية البحرينية للشفافية «لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وحل مشكلة البحرين السياسية»، بالإضافة إلى توصيتها باتخاذ إجراءات أخرى من أجل تحسين مؤشر البحرين في مدركات الفساد العالمي، بعد أن تراجعت في التقرير السنوي الأخير للعام -2016 الذي أعلن عنه أمس (الأربعاء)- 20 مرتبة عالميّاً.