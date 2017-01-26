الشاب مصطفى حمدان تحت التخدير والتنفس الصناعي والرصاصة لازالت في جمجمته

2017-01-26 - 2:59 م

مرآة البحرين (خاص): قالت عائلة الشاب المصاب في الدراز فجر اليوم مصطفى حمدان (17 سنة) أنه لازال تحت التخدير والتنفس الصناعي، وأن الرصاصة لازالت مستقرة في جمجمته، ولم يستطع الأطباء استخراجها نظراً لصغر سنه وهزالة جسمه.

وأكدت العائلة أنها تمكنت (الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2017) من لقاء ابنها بعد انتهاء العملية، موضحة أنه حاول تحريك يده وقدمه، وحالته على الرغم من خطورتها إلا أنها مستقرة.

وتابعت أنها التقت الطبيب المسؤول عن حالة ابنها، والذي قال لهم أن مصطفى أدخل للعملية ولم يكن فيه حياة، وكان يعاني من كسر في الجمجمة من الأمام ومن القاع، كما أن الشريان الرئيسي في الجمجمة قد تضرر نتيجة الطلقة التي تعرض لها، ولديه نزيف في الأنف والحنجرة أيضاً، بسبب كسر الجمجمة.

وعن الرصاصة التي في الرأس، قالت العائلة أن الطبيب لم يستطع تأكيد هل الرصاصة المستقرة في جمجمة ابنها، هي رصاصة حية أو رصاص شوزن (انشطاري)، على أمل أن يتمكنوا من ذلك بعد تحسن حالته خلال 3 إلى 4 أيام.

وكان الشاب مصطفى حمدان أصيب بطلقة في الرأس فجر اليوم الخميس في بلدة الدراز، أثناء هجوم قوات خاصة على المعتصمين عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.