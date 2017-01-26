"الوفاق" تحمّل النظام مسؤولية تدهور الأوضاع وتدعو المجتمع الدولي للتدخل لحماية شعب البحرين

2017-01-26 - 4:32 م

مرآة البحرين: حمّل نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي في بيان له النظام البحريني كامل المسؤولية جراء تدهور الأوضاع في البحرين، وأنه يقود الى القطيعة التامة مع الشعب داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لتوفير الحماية للشعب البحريني نتيجة لانفلات حالة الاضطهاد الأمني والطائفي بالبلاد، قبل فوات الاوان محذرا النظام من نتائج أي مغامرة سيندم عليها.

وأضاف البيان "لقد أقدم النظام البحريني وللمرة الأولى منذ صدور المرسوم الخاص بجهاز أمن الدولة، بمباغتة المعتصمين السلميين والعزّل في محيط منزل زعيم الطائفة الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم بالدراز فجر اليوم، عبر مهاجمتهم بالأسلحة النارية والانسحاب لاحقا لأطراف القرية مع تشديد الحصار، مايقدم توضيحا حول طبيعة المهمة الخاصة بجهاز أمن الدولة، ويؤكد القناعة الراسخة بكون المنظومة الأمنية أحد عناصر تأزيم المشهد السياسي في البحرين".

وتابع "لقد تم استخدام الرصاص الحي والشوزن بأسلوب تعمّدت فيه مرتزقة الأجهزة الأمنية ايقاع عدد من الاصابات بحق المعتصمين، وهو ما تسبب بوقوع اصابة مميتة للفتى مصطفى حمدان (17 سنة)، الذي تم اطلاق الرصاص الحي عليه رغم كونه أعزلا".

واختتم "وإنّنا في الوقت الذي نحيّي فيه تلك الهبة والشجاعة والبسالة والصلابة لأبنائنا المعتصمين في منطقة الدراز وبقية مناطق البحرين في الدفاع عن حمى قائدهم سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، وندعو إلى أوسع التفاف حول سماحة الشيخ القائد وإلى خروج التظاهرات السلمية في مختلف مناطق البحرين تنديدا واستنكارا لهذه الجرائم".