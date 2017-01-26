أ ف ب: الشرطة البحرينية تداهم اعتصاما وإصابة متظاهر بطلق ناري

2017-01-26 - 4:48 م

مرآة البحرين (أ ف ب): هاجمت الشرطة البحرينية اعتصاما يقيمه مناصرون للمرجع الشيعي البارز عيسى قاسم في بلدة الدراز الواقعة غرب المنامة وخاضت مواجهات مع المعتصمين ما أدى إلى إصابة متظاهر بطلق ناري، بحسب ما افاد شهود عيان.

وقال شهود العيان لوكالة فرانس برس ان اعدادا كبيرة من قوات الامن الخاصة البحرينية تدخلت بشكل مفاجئ فجر الخميس في موقع الاعتصام واطلقت اعيرة نارية ما ادى الى اصابة الشاب الشيعي.

وقالت مصادر حقوقية محلية ان الشاب المصاب والبالغ من العمر 21 عاما نقل إلى مستشفى السلمانية وهو المستشفى الحكومي الرئيسي في المنامة وادخل الى غرفة العمليات.

وفي الدراز، نظم عشرات من أهالي القرية صباحا تظاهرة نددوا فيها المداهمة.

وكانت السلطات في البحرين قررت في حزيران/يونيو الماضي إسقاط الجنسية عن قاسم بتهمة "التشجيع على الطائفية والعنف". كما يحاكم المرجع الشيعي بتهمة جمع الاموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها.

ومنذ اسقاط الجنسية عنه، تغلق الشرطة جميع المنافذ المؤدية لقرية الدراز، مسقط رأس قاسم، حيث يحتشد الالاف من أنصاره قبالة منزله.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الاغلبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها اسرة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية ضد اسرة ال خليفة.