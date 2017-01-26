قوات مدنية تهاجم اعتصام الدراز وإصابة بليغة في الرأس لأحد المعتصمين
2017-01-26 - 5:10 م
مرآة البحرين: هاجمت قوات مدنية فجر الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2017) المعتصمين حول منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم، للمرة الثانية.
وأصيب العشرات عندما فتحت القوات، التي يعتقد أنها تابعة لجهاز الأمن الوطني، النار على المعتصمين، ما أدى لإصابة مصطفى أحمد حميدان (18 عاما) بإصابة مميتة في الرأس، أدخل على إثرها غرفة الإنعاش بمستشفى السلمانية الطبي.
وقال شهود عيان إن سيارات خاصة بدأت بالتوافد عند الفجر قبل أن يقوم عناصر مقنعين بإطلاق الرصاص الحي والرصاص الإنشطاري على المعتصمين الذين ردوا عليها بالحجارة.
وداهمت القوات بعض المنزل وكسّرت أبوابها، واعتقلت 6 أشخاص. ولم تعلن أي جهة أمنية مسؤوليتها عن الهجوم.
وكانت قوات تابعة للداخلية قد هاجمت المعتصمين 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لأول مرة، منذ بداية الاعتصام يونيو/ حزيران 2016 فور إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم.
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