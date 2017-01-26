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المستشفى الدولي رفض علاج مصاب الدراز وتم نقله بسيارة خاصة للسلمانية
2017-01-26 - 6:42 م
مرآة البحرين (خاص): ذكرت عائلة مصاب الدراز الشاب مصطفى حمدان، أن ابنها تم نقله لمستشفى البحرين الدولي، عند الثالثة فجرا، إلا أن المستشفى رفض معالجته، ما اضطرّهم إلى نقله بسيارتهم الخاصة إلى مستشفى السلمانية دون أن يتم توفير سيارة إسعاف لهم.
وعلى الرغم من حالته الحرجة ونزيف الدم المستمر، إلا أنه تم التحقيق معه فور وصوله إلى مستشفى السلمانية حول إصابته، لكنه لم يكن قادراً على الكلام، حتى دخل في غيبوبة كاملة، وتم التحقيق مع عائلته حول الإصابة.
وكان الشاب مصطفى حمدان أصيب بطلقة في الرأس فجر اليوم الخميس في بلدة الدراز، أثناء هجوم قوات خاصة على المعتصمين عند منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وأظهرت أشعة مقطعية للمصاب حمدان استقرار رصاصة في رأسه، وقال الأطباء إنه من غير الممكن إجراء جراحة لاستئصالها.
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