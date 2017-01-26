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والدة مصطفى حمدان: ولدي أصيب برصاصة في رأسه وهو بين الحياة والموت
2017-01-26 - 9:43 م
مرآة البحرين: قالت والدة مصطفى حمدان، الذي أصيب بعد أن فتحت قوات النار على المعتصمين في الدراز، إن ابنها ظل ينزف على الأرض دون علاج، قبل أن يتم نقله لمستشفى السلمانية.
وأضافت في لقاء تلفزيوني "مع الأسف الشديد قبل أن يتم معالجته، بدأوا بالتحقيق معنا حول كيفية إصابته"، وتابعت "نسوا أن هناك شخص بين الحياة والموت".
وقالت إنه ظل ينزف 3 ساعات لحد ظهور نتيجة الأشعة المقطعية، التي أظهرت تعرضه كسر في ونزيف بالجمجمة وارتجاج بالمخ.
وأكدت والدته أن أصيب برصاصة في رأسه وظل أمام المنزل ينزف قبل الوصول إليه، وحمّلت العائلة الحاكمة مسؤولية الحادث.
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