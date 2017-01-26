صور- تظاهرات واشتباكات في مناطق متفرقة تنديدا بالهجوم على الدراز
2017-01-26 - 11:32 م
مرآة البحرين: اشتبك محتجون غاضبون (الخميس 26 يناير/ كانون الثاني 2016) مع قوات النظام، بعد تظاهرات متفرقة نددت بفتح قوات مدنية النار على المعتصمين في الدراز.
وخرجت تظاهرات غاضبة في مناطق عدة من البحرين عصر ومساء الخميس، للتعبير عن احتجاجهم على الهجوم الذي أدى لإصابة العشرات بينها إصابة مميتة لمصطفى حمدان الذي أدخل غرفة الانعاش بمستشفى السلمانية.
وأطلقت قوات النظام قنابل الغاز والرصاص الإنشطاري على المحتجين في العكر، النويدرات، أبوصيبع والسهلة، فيما شهدت السنابس، كرباباد، عالي، البلاد القديم، المعامير وكرزكان تظاهرات حاشدة.
وتوافد مزيد من المعتصمين في الدراز حول منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم، ورفعوا صورا لحمدان، مرددين هتافات تؤكد على استمرارهم في اعتصامهم المستمر منذ نحو 6 أشهر.
وتصاعدت حدة التوترات والاشتباكات في البحرين بعد أن نفذت السلطات حكما بإعدام 3 ناشطين الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2017.
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