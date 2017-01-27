صحيفة محلية تلمّح إلى أن القوّات التي هاجمت اعتصام الدراز قد لا تكون تابعة للحكومة

2017-01-27 - 11:33 ص

مرآة البحرين: ادّعت صحيفة «أخبار الخليج» البحرينية، المقرّبة من السلطات، إنه لم تتضح بعد هوية العناصر المسلّحة التي هاجمت اعتصام الدراز فجر يوم أمس ما أدى إلى إصابة شاب بحريني بطلقة نارية في رأسه أدخل على إثرها المستشفى في حالة حرجة.

وقالت الصحيفة في عنوان الخبر إن شابا بحرينيا أدخل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد أن أطلق «ملثمون» عليه النار بالدراز في محيط منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، مركز الاعتصام المفتوح منذ إسقاط الجنسية عن قاسم.

ومنذ يونيو/حزيران 2016، تفرض قوات النظام البحرينية طوقا أمنيا مشدّدا يمنع الدخول أو الخروج من الدراز إلا عبر نقاط تفتيش.

مزاعم الصحيفة تأتي رغم وفرة مقاطع الفيديو حول الحادثة، والتي تظهر تكثيف التواجد الأمني في محيط الدراز قبل اقتحام العناصر المسلّحة ساحة الاعتصام، فضلا عن اعتقال العناصر عددا من الشبّان. وكانت العناصر التي ترتدي لباسا مدنيا أسودا وقناعا أسودا، وتحمل أسلحة نارية، قد اقتحمت الدراز راجلة بعد إيقافها سيارتها المدنية عن أحد المداخل.

وكالة الأنباء الفرنسية كانت قالت يوم أمس إن الشرطة البحرينية هاجمت اعتصاما يقيمه مناصرون للمرجع الشيعي البارز عيسى قاسم في الدراز وخاضت مواجهات مع المعتصمين ما أدى إلى إصابة متظاهر بطلق ناري، ونقلت عن شهود عيان إن أعدادا كبيرة من قوات الأمن الخاصة البحرينية تدخلت بشكل مفاجئ فجر الخميس في موقع الاعتصام وأطلقت أعيرة نارية ما أدى إلى إصابة الشاب.

«أخبار الخليج» نقلت عن «جلف ديلي نيوز» إن الشاب مصطفى حمدان خضع لجراحة لاستخراج ما وصف بأنه رصاصة، حسب وصفها، وأنه كان مصابا برصاصة في الجزء الأعلى من الرأس، حيث أدخل على الفور إلى غرفة العمليات لإزالة الرصاصة، ولكنه لا يزال في حالة حرجة.

وقالت الصحيفة «أصيب حمدان وهو من قرية كرباباد في وقت مبكر فجر أمس في الدراز، ولم يتضح بعد من الذي أطلق الرصاصة. غير أن تسجيلات فيديو تم بثها أمس على الإنترنت أظهرت رجالا ملثمين يطلقون الرصاص خلال مواجهات مع شبان ملثمين» مشيرة إلى أن الحادثة وقعت في وقت مبكر يوم أمس خارج منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم بالدراز.