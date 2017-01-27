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إدانة معتقلين في قضية تفجير بـ«المعامير»: أشعلوا الإطارات لقتل رجال الشرطة!
2017-01-27 - 11:51 ص
مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، بسجن 5 معتقلين 10 سنوات، وسجن آخر 7 سنوات في قضية حيازة متفجرات في المعامير.
وكانت النيابة العامة قد اتّهمت المعتقلين في 16 يونيو/ حزيران 2015 بأنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص من وزارة الداخلية مواد متفجرة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، حسب قولها.
كما اتّهمت النيابة المعتقلين بتنفيذ تفجيرات وإشعال حرائق والتجمهر وإحراز عبوات قابلة للاشتعال وإعداد عبوة متفجرة وتفجيرها، وإشعال الحريق في الإطارات بقصد استهداف رجال الشرطة وقتلهم، وزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، وقد دفنت القنبلة بحسب النيابة في حفرة.
وأعمار المتهمين بحسب ما نقلت صحيفة محلية تتراوح بين 19 و43 سنة، أحدهم متقاعد.
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