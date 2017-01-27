براءة معتقلين سياسيين اتهمتهم النيابة بقذف رجل أمن اقتحم منزلهم بـ«شواية فحم»
2017-01-27 - 12:01 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة محلية إن محكمة بحرينية قضت يوم أمس ببراءة متهمين من الاعتداء على رجال أمن، كانت النيابة قد اتّهمت أحدهم بقذف شرطي بشواية فحم، ما أدى إلى إصابته وسقوطه أرضا.
وتعود القضية بحسب رواية النيابة العامة إلى أن دورية أمنية تابعة لإدارة المباحث الجنائية كانت تقوم بضبط أحد المطلوبين أمنيا في منطقة باربار، وإنهم شاهدوا المطلوب حال هروبه إلى أحد المنازل المجاورة لمنزله فتوجهوا إليه وقاموا بدخول المنزل الذي هرب إليه المتهم، وحينها تعرضوا لهجوم من أفراد المنزل بأن قام المتهم الثاني بقذف الشرطي بشواية الفحم ما أدى إلى إصابته وسقوطه على الأرض، وما إن نهض واستقام توجه باقي أفراد القوة المرافقة وألقوا القبض على المتهم، ثم حضر المتهم الأول وقام بضرب الشرطي على ظهره فتمكنوا من القبض عليه بعد أن شلوا حركته.
وقد أنكر المتهم الاول ما نسب إليه، وقال إنه حين كان متواجداً بمنزل والده في منطقة باربار وتحديدا في المطبخ تفاجأ بشخص مدني يقف بالقرب منه، فوقف مندهشًا، وبيده سكين صغيرة، وسأله عن شخصه وصفته وسبب تواجده في المنزل، لكنه لم يجب وخرج ثم عاد برفقة شرطة عسكريين وقاموا بالإمساك بي.
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