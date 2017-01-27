صحيفة محلية: 133 مليون دينار رواتب الموظفين الأجانب بالحكومة في 2015 شملت بدل اغتراب وعلاوات تحسين معيشة

2017-01-27 - 12:08 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط إن الحساب الختامي للدولة في العام 2015 قد أظهر أن مجموع رواتب الموظفين غير البحرينيين في الحكومة تجاوز 133 مليون دينار، تضمنت عدة علاوات، كبدل اغتراب وسفر وسكن وتحسين معيشة وهاتف، ومكافآت انضباط، وعمل إضافي والعلاوة الاجتماعية، وعلاوة السيارة، والمواصلات، وعلاوات شخصية أخرى.

وبحسب تصريحات حكومية، لا يتجاوز عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي 5 آلاف موظف.

وأوضح الحساب الختامي أن الاعتماد لهذا البند في بند المصروفات المتكررة، بلغ 213 مليوناً و863 ألفاً و910 دنانير، إلا أن المصروف الفعلي بلغ 133 مليوناً و877 ألفاً و222 ديناراً، أي بفارق ناهز 80 مليون دينار.

وأشار الحساب إلى أن الإنفاق الفعلي لهذا البند في حساب 2013 لا يتجاوز 130 مليوناً و964 ألفاً و936 ديناراً.

وأفاد أن «كلفة العمل الاضافي التي تحصل عليها الموظفون غير الحكوميين تجاوزت 3 ملايين دينار، فيما تجاوزت علاوة السيارة والمواصلات مليوناً و600 ألف دينار».