نقابة «بتلكو» تنتقد ممارسة الضغوط التجارية على الشركة ومحاولة تدميرها… وتثير ملف الموظفين المؤقتين
2017-01-27 - 1:16 م
مرآة البحرين: قال رئيس نقابة بتلكو علي جعفر الرقراق إن «النقابة ستقوم خلال العام الجاري 2017، بطرح موضوع الموظفين المؤقتين مع الشركة لتوضيح مدى الإجحاف في حقهم على مدى سنين من عملهم فيها».
وأكد الرقراق على دور النقابة في كشف ما سمّاه «الدور الملتبس الساعي لتفتيت شركة بتلكو إلى كيانات صغيرة، وتدمير رافد حقيقي لاقتصاد البحرين، وإضاعة تاريخ حافل من الإنجازات، بالإضافة إلى ممارسة الضغوط على شركة بتلكو في مجال العروض، على الرغم من أنه من المفترض أننا سوق اتصالات مفتوح من سنين».
وأوضح خلال اجتماع الجمعية العمومية للنقابة ظهر أمس الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2017) في مقر الشركة الرئيسي في الهملة، أن «نقابة بتلكو دفعت متأخرات اشتراكها في الاتحاد العام لنقابات البحرين عن قرابة 4 سنوات ماضية، لم تقم فيها النقابة بتسديد حصتها في الاتحاد العام للنقابات».
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