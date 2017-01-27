بحرينية تهرّب «الحشيش» إلى أخيها في سجن «جو»

2017-01-27 - 1:18 م

مرآة البحرين: قضت محكمة بسجن فتاة بحرينية عاما بعد إدانتها بتهريب «الحشيش» لأخيها المحبوس على ذمة إحدى القضايا بسجن جو المركزي، بحسب ما قالت صحيفة محلية اليوم الجمعة 27 يناير/كانون الثاني 2017.

وأدينت المتهمة بتقديم مادة مخدرة (حشيش) ومؤثراً عقليّاً لأخيها في إحدى الزيارات له داخل سجن جو، وقضت المحكمة على الاثنين بالحبس عاما وبدفع غرامة 1000 دينار.

وبحسب رواية النيابة العامة فإن إدارة سجن جو كانت قد فرضت رقابة مشددة على المحكومين في الزيارة التي كانت المتهمة ستقوم بها، وذلك من خلال متابعة الكاميرات الموجودة في الغرف المخصصة للزيارة، والتي رصدت المتهمة تعطي أخاها شيئاً خلال الزيارة، ما دفع الشرطي المسئول للتوجه مباشرة إلى الغرفة حيث وجد النزيل ممسكا بشطيرة بيده اليمنى وشيء آخر في يده الأخرى، فطلبت منه تسليمه ما بيده الأخرى لكنه رفض، ما جعله يأخذه منه بالقوة ويحوّله إلى الضابط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

واتّضح أن ما تسلّمه النزيل من أخته كان حشيشا.