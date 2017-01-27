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الجمارك: «الحشيش» و«البان» أكثر ما يتم تهريبه إلى البحرين
2017-01-27 - 1:41 م
مرآة البحرين: قال رئيس شئون الجمارك أحمد بن حمد آل خليفة إن أكثر الضبطيات التي تتم في أحد المنافذ، هي المخدرات، وتحديداً الحشيش، بالإضافة إلى المنتج الممنوع في البحرين والمسموح به في دول الجوار، وهو «البان»، والذي تحاول الجالية الآسيوية تهريبه إلى البحرين.
جاء ذلك في تصريح أدلى به لـ «الوسط» على هامش فعالية أقيمت يوم أمس، وكشف رئيس شئون الجمارك في الوقت نفسه إلى انخفاض حالات التهرب الضريبي، والمتمثلة في محاولة الإفصاح عن ما هو أقل من القيمة الحقيقية للبضاعة من أجل تقليل الضريبة.
ورفعت البحرين قيمة الضرائب الجمركية على عدد من السلع مؤخرا بينها التبغ والكحول، وذلك في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد وسط انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
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