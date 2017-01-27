أسوشيتد برس: مواجهات بين عناصر أمن يرتدون أقنعة سوداء ومحتجين قرب منزل رجل دين بارز بالبحرين

2017-01-27 - 6:42 م

مرآة البحرين (خاص): نقلت وكالة أسوشيتد برس خبر اندلاع مواجهات بين "عناصر أمن يرتدون أقنعة سوداء والمحتجين قرب منزل رجل دين شيعي بارز في وقت مبكر من يوم الخميس".

وقالت الوكالة نقلًا عن شهود إن "الشّرطة أطلقت رصاص الشّوزن والذّخيرة الحية في الدراز، موطن الشيخ عيسى قاسم" الذي أسقطت السّلطات البحرينية جنسيته في يونيو/حزيران على خلفية مزاعم من الحكومة ذات الغالبية السّنية بأنه غذّى التّطرف وغسل الأموال

وكانت مواقع أخرى من بينها ميدل إيست مونيتور والعربي نقلت الخبر، وأشارت إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 21 عامًا في رأسه، ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة، وفقًا لما ذكره المدافعون عن حقوق الإنسان.

وقال النّشطاء الذين صرحوا لأسوشيتد برس، مشترطين عدم الكشف عن هويتهم، خوفًا من الانتقام، قالوا إن عددًا من الأشخاص تعرضوا لإصابات. غير أن الشّرطة لم تدل بأي تعليق.

وقالت وكالة الأنباء التّابعة للدولة في البحرين مساء الأربعاء إنّ 20 شخصًا يواجهون تهمًا في ثلاثة قضايا منفصلة، على خلفية هجمات استهدفت مخبرين للشّرطة. وقالت إن ضحية "عُذّبت" في الدراز توفيت لاحقًا.