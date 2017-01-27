"البحرينية لحقوق الإنسان" تدعو الحكومة إلى مراجعة إجراءاتها الأمنية بعد الهجوم الأخير على الدراز
2017-01-27 - 7:29 م
مرآة البحرين: قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إنها تابعت "واقعة قيام عدد من القوات الأمنية الملثمة بمهاجمة المعتصمين حول منزل الشيخ عيسى أحمد قاسم بمنطقة الدراز فجر الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2017) مستخدمة سلاح الشوزن والرصاص الحي مما أسفر عن إصابة الشاب مصطفى حمدان ( 17 سنة ) بإصابة بالغة في الرأس أدت إلى دخوله حالة موت سريري.
وأضافت الجمعية "تابعنا بقلق شديد تداعيات حصار منطقة الدراز غير المبرر الذي يدخل يومه 222 ، واستمرار قيام قوات الأمن بالتعرض للمسيرات والتجمعات السلمية، وندعو الجهات المعنية إلى مراجعة الإجراءات الأمنية التي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة".
ودعت الجمعية إلى المسارعة في التحقيق الجاد في حالة إطلاق النار على المواطن الشاب مصطفي حمدان، ورفع الحادث إلى القضاء إحقاقا للعدالة ولمنع تكرار استخدام القوة المفرطة وللحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب .
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