علماء البحرين: الهجوم على الدراز جريمة للقتل العمد ونحمّل الملك المسؤولية

2017-01-27 - 7:54 م

مرآة البحرين: قال علماء البحرين في بيان (الجمعة 27 يناير/ كانون الثاني 2017) إن ما هجوم قوات مدنية على الدراز "جريمة للقتل العمد بأوامر عليا رسمية ويتحمل رأس الحكم في البحرين (الملك حمد بن عيسى آل خليفة) والإدارة الأمنية البريطانية كل المسؤولية عنها وعن الانفلات الأمني والطائفي الرسمي".

وحيى العلماء "قيام الشعب المضحي بواجبه الديني والوطني (...) وطوبى للبطل المجاهد مصطفى حمدان هذه الأسبقية للفداء، حيث استطاع إلى جانب إخوته المرابطين وبيدهم العزلاء أن يدحروا عصابات القتل والإجرام الرسمية ويدفعوا كيدهم بالوطن".

وأكدوا أن "الدفاع حتى الموت" عن الزعيم الديني آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم هو الموقف الشرعي الذي أعلنته المرجعية الدينية إلى شعب البحرين، مشددة على استمرار الاعتصام والتظاهر الواسع في مختلف المناطق.

ودعا العلماء إلى "تصعيد الغضب العام" والتظاهر بـ "الأكفان مساء الأحد في جميع المناطق تحت شعار "فلندافع عن ديننا وعزتنا".