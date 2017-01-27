» الخليج
الإماراتي عبدالخالق عبدالله بعد الإفراج عنه: كنت في رحلة مفاجئة وممتعة
2017-01-27 - 8:23 م
مرآة البحرين: أفرجت السلطات الإماراتية أمس الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2017) عن أستاذ العلوم السياسية عبدالخالق عبدالله، وذلك بعد 10 أيام من اعتقاله.
ولم تصرح السلطات الأمنية في الإمارات بشأن اعتقال عبدالله، فيما اكتفى الأخير بالقول عبر حسابه على "تويتر" إنه كان "في رحلة مفاجئة وممتعة".
اعود بعد انقطاع ١٠ ايام كنت خلالها في رحلة مفاجئة وممتعة ومفيدة للغاية ستكون بداية مرحلة جديدة من التواصل مع المتابعين الكرام. شكرا لدعواتكم— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 26, 2017
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن عبدالخالق كان محتجزا، وأنها تخشى أن يكون معتقل رأي.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-01-27رايتس ووتش: إعدام الكويت 7 أشخاص يعكس توجها مطردا في المنطقة نحو زيادة استخدام العقوبة
- 2017-01-25رويترز: وزير كويتي يدعو للحوار بين إيران ودول الخليج في زيارة نادرة
- 2017-01-25الكويت تعدم سبعة سجناء بينهم عضو في الأسرة الحاكمة
- 2017-01-24أ ف ب: وزير الخارجية الكويتي يزور طهران لبحث العلاقات بين الخليج وإيران
- 2017-01-24الإمارات: اعتقال عبدالخالق عبدالله… والعفو الدولية تخشى أن يكون معتقل رأي
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus