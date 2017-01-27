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الإماراتي عبدالخالق عبدالله بعد الإفراج عنه: كنت في رحلة مفاجئة وممتعة

2017-01-27 - 8:23 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات الإماراتية أمس الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2017) عن أستاذ العلوم السياسية عبدالخالق عبدالله، وذلك بعد 10 أيام من اعتقاله.

ولم تصرح السلطات الأمنية في الإمارات بشأن اعتقال عبدالله، فيما اكتفى الأخير بالقول عبر حسابه على "تويتر" إنه كان "في رحلة مفاجئة وممتعة".

 

 

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن عبدالخالق كان محتجزا، وأنها تخشى أن يكون معتقل رأي.

 

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