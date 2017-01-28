رضي الموسوي: حصار 20 ألف مواطن في الدراز وضع لا إنساني لا يجوز أن يستمر إلى ما لا نهاية

2017-01-28 - 12:47 م

مرآة البحرين: قال الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، رضي الموسوي لصحيفة «الوسط» إن «مسألة حصار منطقة الدراز منذ أكثر من 200 يوم، قضية مؤلمة وموجعة على أهالينا في الدراز، الذين نحيي صبرهم وإصرارهم على الاستمرار في الحياة» حسب تعبيره.

وانتقد الموسوي الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات وقيامها خلال السبعة أشهر الأخيرة بتقليص مداخل الدراز من 11 إلى 2، على الرغم من أن هناك قرابة 20 ألف نسمة يسكنون المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الإجراء يقيد حركتهم بشكل لافت، مع وجود تفتيش دائم على دخولهم لمنازلهم.

وقال «تقليص مخرج منطقة الدراز من جهة المدينة الشمالية من 3 مسارات إلى مسار واحد لا مبرر أمنيا ولا سياسيا له، ويأتي في سياق استمرار العقاب الجماعي على الأهالي».

وشدد الموسوي على أن «هذه الحالة لا يجوز أن تستمر إلى ما لا نهاية «هذا وضع لا إنساني ولا أخلاقي ويجب ان يتوقف فورا، ولا يوجد مبرر أمني ولا سياسي يبرر الحصار الخانق على المنطقة، خلال هذه المدة الطويلة».

وختم الموسوي تصريحه للصحيفة بدعوته الجهات الرسمية إلى أن تخرج من صمتها وتعلن تفاصيل ما جرى، خصوصا أن هناك عدة جرحى أصيبوا خلال أحداث ذلك اليوم، بينهم حالة واحدة خطيرة.