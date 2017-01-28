الشيخ عبدالله الدقاق: مسيرة الأكفان سلمية… والجماهير ستردع نظام الحكم
2017-01-28 - 10:23 م
مرآة البحرين: أكد الشيخ عبدالله الدقاق على سلمية مسيرات الأكفان، التي دعا لانطلاقها علماء البحرين يوم غد الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2017)، معتبراً إياها واجباً للدفاع عن الدين والوطن.
وفي تصريحات نقلتها وكالة مهر للأنباء، دعا الدقاق جميع أبناء الشعب البحريني للمشاركة فيها لردع الظالم ومقاومة القمع الذي يمارسه آل خليفة (العائلة الحاكمة في البحرين)".
واعتبر الدقاق إقدام النظام في البحرين على محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم أو تهجيره "انتحارا سياسيا سيقلب الموازين"، محذراً نظام آل خليفة من اتخاذ هذه الخطوة التي ستتحول إلى بركان يشمل المنطقة كلها إذ ما نفذت.
وأكد أن مواجهة هذا الاستهداف يستلزم الحشد الشعبي والتجمع فالجماهير دائماً أقوى من الطغاة وسيهزمون بحشودهم المدرعات.
وقال إن "مسيرة الأكفان هي مسيرة سلمية والثورة في طبيعتها الجماهيرية سلمية والشعب سيجعل قوات آل خليفة تتراجع"، داعياً "الجميع للنهوض إلى الدراز من مختلف أنحاء البحرين والتوجه نحو منزل الشيخ عيسى قاسم للحيلولة دون تنفيذ هذا الحكم الجائر".
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