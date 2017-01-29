2017-01-29 - 12:01 م

مرآة البحرين: ذكرت أنباء (الأحد 29 يناير/ كانون الثاني 2017) أن ضابط في وزارة الداخلية لقي مصرعه، في إحدى المزارع في البلاد القديم في حادثة إطلاق نار.

وأغلقت قوات النظام جميع المنافذ المؤدية للبلاد القديم إلى الجنوب من العاصمة، فيما انتشرت وحدات كبيرة داخل المنطقة.