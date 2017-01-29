وزارة الداخلية تؤكد مقتل أحد ضباطها في البلاد القديم

2017-01-29 - 4:37 م

مرآة البحرين: أعلنت وزارة الداخلية الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2017) عن مقتل أحد ضباطها في حادثة إطلاق نار في البلاد القديم جنوب العاصمة المنامة.

وقالت في بيان "تنعى وزارة الداخلية، وببالغ الحزن والأسى، الشهيد الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي، والذي قتل بطلق ناري في منطقة البلاد القديم، وقد انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وباشرت إجراءاتها القانونية المقررة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى إنه عمل إرهابي علماً بأنه لم يكن على الواجب".

وكانت معلومات قد أشارت إلى مقتل الحمادي في إحدى المزارع بالبلاد القديم يوم أمس.