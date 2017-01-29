المؤبد لـ 6 بحرينيين بتهمة التجمهر واستهداف شرطة

2017-01-29 - 5:03 م

مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2016) بالسجن المؤبد بحق 6 أشخاص وإلزامهم متضامنين بدفع تعويض بقيمة 1551 دينار بحريني وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مائتي دينار لأحدهم وببراءة متهمين آخرين.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها اليوم في قضية الشروع في القتل وإحداث تفجير تنفيذاً لغرض إرهابي.

وكانت النيابة العامة قد اتهمتهم (12 فبراير/ شباط 2016) بالتجمهر والاعتداء على رجال الشرطة واستدراجهم إلى مكان عبوة متفجرة وعند اقتراب رجال الشرطة إلى مكان العبوة المتفجرة قام أحدهم بتفجيرها.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات، واعتراف أحد المتهمين.

وتؤكد منظمات حقوقية دولية أن البحرين تستخدم التعذيب على نحو ممنهج لإجبار المتهمين بالإدلاء باعترافات تدينهم أمام المحاكم.