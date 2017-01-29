وزير الخارجية البحريني يؤيد إجراءات ترمب بشأن السفر والهجرة إلى أمريكا

2017-01-29 - 10:19 م

مرآة البحرين: أعرب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2017) عن دعمه لإجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق المهاجرين، التي أثارت موجة من الانتقادات داخل وخارج أمريكا.

وقال الوزير خلال لقائه السفير الأمريكي في المنامة "الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقدر على تحديد الآليات الإجراءات الكفيلة بمواجهة الإرهابيين وتوفير سبل الأمن لمواطنيها والحفاظ على سلامة أراضيها".

وكان ترمب قد أصدرت قرارا بحظر السفر إلى بلاده من دول عربية وإسلامية، وإجراءات أخرى تتعلق بالمهاجرين المقيمين في بلاده، كما أمر ببناء جدار بين بلاده والمكسيك.

من جهتها، أعربت الجامعة العربية عن قلقها من القيود التي أعلنتها أمريكا بمنع مواطني عدة دول عربية من دخول أراضيها.