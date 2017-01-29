ملك البحرين يزور الحرس الوطني ويؤكد على جاهزيته القتالية

2017-01-29 - 10:45 م

مرآة البحرين: أشاد الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بـ"الجاهزية القتالية" لجهاز الحرس الوطني، معتبرا أنها بلغت مستوى عاليا، وأن أفراده ملتزمون بصيانة الأمن في البلاد.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر الحرس الوطني اليوم الأحد 29 يناير/كانون الثاني 2017، لحضور احتفالية بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسه.

ويسيطر الحرس الوطني على منطقة دوار اللؤلؤة، مركز الاحتجاجات التاريخية في انتفاضة 14 فبراير/شباط، وذلك بعد سحب قوات الجيش منها، وإغلاقها عسكريا منذ مارس/آذار 2011. وكانت قوات الحرس قد شاركت إلى جانب الجيش، وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني في قمع انتفاضة 14 فبراير، وأوكلت إليها مهمات أمنية عديدة تتعلق بالداخل.

وتحكم البحرين 4 أجهزة أمنية منفصلة، هي قوة دفاع البحرين (الجيش)، وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني (المخابرات)، وجهاز الحرس الوطني، ويرأس جميع الأجهزة أفراد رفيعون من العائلة الحاكمة.

ويرأس الحرس الوطني منذ تأسيسه شقيق الملك محمد بن عيسى آل خليفة.

تصريحات الملك البحريني تأتي وسط توتر الظروف الأمنية، وبعد أن رفع مؤخرا صلاحيات جهاز الأمن الوطني، معيدا له سلطة الاعتقال، التي سبق وأن سحبت منه بناء على توصية من لجنة تقصي الحقائق.

واعتبر الملك أن جهاز الحرس الوطني على استعداد تام لأداء المهام المناطة به بكل اقتدار، مشيدا بعمله المشترك مع الجيش ووزارة الداخلية.