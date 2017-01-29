2017-01-29 - 11:52 م

مرآة البحرين: حيا علماء البحرين الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2017) الشعب البحريني لاستجابته للتظاهر بالأكفان، تعبيرا للتضحية دون الزعيم الديني الأعلى آية الله قاسم عشية جلسة جديدة من محاكمته.

وقال بيان صادر عن العلماء "لقد وصلت رسالتكم بكل قوّة لكلّ المعنيين، وأثبتم بأوضح لغة أن هنا شعبًا لا يتخلى عن دينه وعزته مهما كان حجم التهديد، فلا الإعدام ولا الرصاص الغادر ولا كل أشكال الإرهاب الحكومي الرسمي قادر على اغتيال إرادته".

وأضاف البيان "نعم، إن الشعب لم يرتدِ الأكفان ليتركها، بل إنها محفوظة حتى يتحقق هدف ارتدائها، وهو حفظ صمام الأمان والضمانة الوطنية وحصن الإسلام في هذا البلد سماحة الفقيه آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم".

وتابع البيان "إن خيار "الدفاع حتى الموت" عن سماحته ليس شعارًا إعلاميًا، بل هو موقف شرعي ديني ثابت نلتزم به عقيديًا ولا نفارقه تماما"، داعيا النظام إلى "العودة إلى تحكيم العقل والحكمة في البلد".