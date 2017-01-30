القضاء البحريني يحدد 27 فبراير المقبل جلسة ختامية لمحاكمة آية الله قاسم

2017-01-30 - 4:42 م

مرآة البحرين: أعلن مسؤول في القضاء البحريني الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) أن المحكمة أرجأت النظر في محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم حتى 27 المقبل بناء على طلب النيابة العامة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المسؤول تأكيده أن الجلسة المقبلة ستكون الختامية للنظر في القضية.

وقال المحامي العام للمكتب الفني هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة واصلت اليوم الاثنين النظر في القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين وذلك لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة يوم 12 فبراير المقبل لتقديم المرافعة الختامية.

وعليه تقدمت النيابة العامة بطلب لتأجيل موعد الجلسة ليتسنى لها إعداد مرافعتها وقد وافقت المحكمة على الطلب وقررت تأجيل الجلسة لتاريخ 27 فبراير المقبل لذات القرار السابق.